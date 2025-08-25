Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Feuerwerkszubehör und Zündanlage auf Kirmes gestohlen - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitagabend (22.08.2025) in Wilnsdorf einen Koffer mit Feuerwerkszubehör und einer Zündanlage gestohlen.

Gegen kurz nach 22 Uhr wurde die Polizei an der Ecke Hagener Straße/Eiserntalstraße angesprochen. Der 21-jährige Mitarbeiter der geschädigten Firma machte Angaben über den Diebstahl. Demnach stand der Koffer in der Straße "Auf der Höh", um von dort aus für das Feuerwerk der Kirmes in Wilnsdorf eingesetzt zu werden.

Der entstandene Beuteschaden liegt bei über 3.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell