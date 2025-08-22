PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Einbrecher klauen Fahrrad aus Gartenlaube - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Kreuztal-Fellinghausen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21.08.2025) ist es in der Fellinghausener Straße zu einem Einbruch in eine Gartenlaube gekommen. Die Einbrecher entwendeten dabei ein Fahrrad.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die Täter zwischen 21:00 Uhr und 08:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Gartenlaube. Sie entwendeten ein Fahrrad der Marke Cube. Der Gesamtschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf knapp 4000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können der Polizei unter der 02732/ 909-0 mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

