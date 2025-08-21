PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 12-Jährige nach Öffentlichkeitsfahndung gefunden - #polsiwi

Siegen/Wilnsdorf (ots)

Seit Donnerstagnachmittag (21.08.2025) hat die Polizei öffentlich nach einer vermissten 12-Jährigen gesucht. Das Mädchen war am 12. August nicht mehr zu ihrem Wohnort nach Wilnsdorf zurückgekehrt. Bisherige Ermittlungen verliefen erfolglos.

Nun kommt nach der Fahndung die schnelle Entwarnung. Die 12-Jährige konnte durch die Kriminalpolizei angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für das schnelle und weitreichende Teilen der Öffentlichkeitsfahndung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 14:51

    POL-SI: Polizei sucht mit Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jähriger - #polsiwi

    Siegen/Wilnsdorf (ots) - Die Polizei in Siegen sucht derzeit nach einer 12-Jährigen, die seit dem 12. August vermisst wird. An diesem Tag war das Mädchen nicht nach Hause zurückgekehrt. Ursprünglich sollte sie in Geisweid einen Bus nehmen, um in Richtung ihres Wohnortes in Wilnsdorf zu fahren. Es ist davon auszugehen, dass sich die 12-Jährige bewusst aus ihrem ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:12

    POL-SI: Zwei Fahrraddiebstähle in Wittgenstein - #polsiwi

    Bad Laasphe / Dotzlar (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20.08.2025) haben unbekannte Einbrecher in Dotzlar und Bad Laasphe zweimal zugeschlagen. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr sind die Täter in eine Garage an der Straße Am Dillstein in Bad Laasphe eingebrochen. Der Besitzer stellte am frühen Mittwochmorgen fest, dass sein Rennrad gestohlen wurde. Die Garage hatte er am Abend zuvor abgeschlossen. Nach ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren