Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: 12-Jährige nach Öffentlichkeitsfahndung gefunden - #polsiwi
Siegen/Wilnsdorf (ots)
Seit Donnerstagnachmittag (21.08.2025) hat die Polizei öffentlich nach einer vermissten 12-Jährigen gesucht. Das Mädchen war am 12. August nicht mehr zu ihrem Wohnort nach Wilnsdorf zurückgekehrt. Bisherige Ermittlungen verliefen erfolglos.
Nun kommt nach der Fahndung die schnelle Entwarnung. Die 12-Jährige konnte durch die Kriminalpolizei angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich für das schnelle und weitreichende Teilen der Öffentlichkeitsfahndung.
