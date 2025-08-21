Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 12-Jährige nach Öffentlichkeitsfahndung gefunden - #polsiwi

Siegen/Wilnsdorf (ots)

Seit Donnerstagnachmittag (21.08.2025) hat die Polizei öffentlich nach einer vermissten 12-Jährigen gesucht. Das Mädchen war am 12. August nicht mehr zu ihrem Wohnort nach Wilnsdorf zurückgekehrt. Bisherige Ermittlungen verliefen erfolglos.

Nun kommt nach der Fahndung die schnelle Entwarnung. Die 12-Jährige konnte durch die Kriminalpolizei angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für das schnelle und weitreichende Teilen der Öffentlichkeitsfahndung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell