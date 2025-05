Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Fahrlässige Brandstiftung mit hohem Sachschaden

Calw (ots)

Aus noch unbekannter Ursache ist am Montagabend in Schömberg eine Wohnung in Brand geraten. Hierbei wurde eine Bewohnerin leicht verletzt.

Nach derzeitigem Sachstand ist es kurz vor 21 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Bühlhof" gekommen. Offenbar brach das Feuer in der Küche im Bereich des Herds aus. Gegen 21:15 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Schömberg. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Neben der Polizei und Feuerwehr war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell