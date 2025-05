Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Drei Strafanzeigen auf einmal

Pforzheim (ots)

Am Montag, gegen 11:45 Uhr, ist in der Gottlieb-Daimler-Straße ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Dornstetten kontrolliert worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte während der Kontrolle fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben waren. Eine Überprüfung ergab zudem, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem noch nicht genug ergab das Ergebnis eines Atemalkoholvortests einen Wert von über 2,5 Promille. Der Fahrer wurde daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

