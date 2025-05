Polizeipräsidium Pforzheim

Pforzheim - Autobahnpolizei zieht berauschten Fahrer aus dem Verkehr

Pforzheim (ots)

Durch seine unsichere Fahrweise ist der Fahrer eines Fiat auf der A 8 am Freitagabend aufgefallen. Im Nachgang ergaben sich für die Beamten der Autobahnpolizei Anhaltspunkte für gleich mehrere Straftatbestände.

Nach bisherigem Sachstand befuhr der Fiat-Fahrer, gegen 22.10 Uhr, die Bundesautobahn A 8 von Karlsruhe in Fahrtrichtung Stuttgart. Im Bereich zwischen den Anschlussstelle Karlsbad und Pforzheim-West überfuhr er in auffälliger Weise mehrere Fahrbahnbegrenzungsstreifen. Als der 55-jährige Fahrer in der Karlsruher Straße in Pforzheim kontrolliert wurde, bemerkten die Beamten eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs wurden letztlich auch eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden. Ein freiwilliger Urinvortest bestätigte den Verdacht einer akuten Betäubungsmittelbeeinflussung. Der Fahrer besaß darüber hinaus auch keine gültige Fahrerlaubnis und führte einen mutmaßlich gefälschten Führerschein mit sich. Der 55-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

