Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Fahrraddiebstähle in Wittgenstein - #polsiwi

Bad Laasphe / Dotzlar (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20.08.2025) haben unbekannte Einbrecher in Dotzlar und Bad Laasphe zweimal zugeschlagen.

Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr sind die Täter in eine Garage an der Straße Am Dillstein in Bad Laasphe eingebrochen. Der Besitzer stellte am frühen Mittwochmorgen fest, dass sein Rennrad gestohlen wurde. Die Garage hatte er am Abend zuvor abgeschlossen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang durch eine Tür. Im Anschluss entwendeten sie das graue Rad der Marke Fuji mit grüner Aufschrift. Der Beuteschaden liegt bei über 3.000 Euro.

Der zweite Fall ereignete sich an der Dotzlarer Hauptstraße. Auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses klauten die Täter ein E-Bike der Marke Conway (Modell Cairon S2.0 in schwarz) sowie den Akku eines weiteren E-Bikes. Hier liegt der Beuteschaden insgesamt bei 3.500 Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der 02751/909-0 entgegen.

