Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrskontrolle: Polizei nimmt 32-Jährigen vorläufig fest - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Am Dienstagabend (19.08.2025) ist Polizeibeamten auf der Weidenauer Straße ein weißer Hyundai aufgefallen. Das Fahrzeug bog gegen 23:15 Uhr in die Poststraße ein. Die Polizisten entschieden sich dazu, den PKW anzuhalten.

Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 32-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten bei dem Mann Betäubungsmittel.

Die Überprüfung der Personalien des Mannes ergab den Verdacht des illegalen Aufenthaltes in Deutschland. Aus diesem Grund nahmen ihn die Beamten vorläufig fest.

Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

