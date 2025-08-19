Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall mit Kleinkind endet glimpflich - #polsiwi

Bad Laasphe (OT Niederlaasphe) (ots)

Ein 3-jähriges Kind ist am Montagnachmittag (18.08.2025) in Niederlaasphe bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Der Junge war gegen 17 Uhr mit seinem Laufrad auf einem Stichweg zwischen Jahnstraße und Felsenweg unterwegs. Gleichzeitig befuhr eine 65-Jährige den Felsenweg. Im Anschluss fuhr der 3-Jährige plötzlich aus dem Stichweg heraus, übersah das Auto und prallte gegen das Heck des PKW. Dabei verletzte er sich leicht.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung des Unfalls übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell