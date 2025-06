Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Versuchter Einbruch in Gaststätte, Einbruch in Baucontainer, Hund aus überhitztem Fahrzeug gerettet und Zeugenaufruf nach im Straßenverkehr gefährdeten Personen

Heilbronn (ots)

Flein: Versuchter Einbruch in Kneipe - Polizei sucht Zeugen

Nachdem Unbekannte in den vergangenen Tagen versuchten in eine Fleiner Gaststätte einzubrechen, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 22 Uhr am Dienstagabend und 18 Uhr am Folgetag versuchten Einbrecher gewaltsam die Eingangstür der Kneipe in der Ilsfelder Straße zu Öffnen. Die Unbekannten schafften es nicht die Tür zu öffnen, verursachten daran aber einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Da sich der Tatort direkt in der stark frequentierten Fleiner Ortsmitte befindet, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Diese werden vom Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegengenommen.

Bad Rappenau - Fürfeld: Werkzeuge von Baustellengelände gestohlen

Diebesgut im Wert von rund 10.000 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einer Baustelle an der Autobahn 6 bei Bad Rappenau-Fürfeld. Zwischen 17 Uhr am Dienstagabend und 6:30 Uhr am Mittwochmorgen begaben sich der oder die Täter auf das Gelände, dass sich knapp 200 Meter südlich der Autobahnanschlussstelle Bad Rappenau im Bereich des Fürfelder Bachs befindet. Auf der Baustelle befestigten die Einbrecher eine Kette an einem Baucontainer und versetzten diesen, indem sie ihn mit einem Fahrzeug einige Meter weiterzogen, um so an die zuvor von einem Radlader versperrte Tür des Containers zu gelangen. Die Unbekannten öffneten gewaltsam den gesicherten Container und entwendeten hochwertige Werkzeuge und weitere Gegenstände. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07264 95900 entgegen.

Neckarsulm: Hund aus heißem Auto befreit

Eine Streife des Polizeireviers Neckarsulm musste am Dienstagnachmittag einen Hund aus einem überhitzten Pkw befreien. Zeugen hatten gegen 16:30 Uhr die Polizei informiert, nachdem sie den Hund in einem verschlossenen Fahrzeug vor einem Kino in der Heiner-Fleischmann-Straße entdeckt hatten. Da der Hund weder Zugang zu Wasser noch frischer Luft hatte und die Besitzer im Kino nicht gefunden werden konnten, mussten die Polizei das Fahrzeug öffnen um das Tier zu befreien. Der Mischling wurde daraufhin von der Streife auf Polizeirevier gebracht und mit Wasser und Nahrung versorgt, bis die Besitzer ihn gegen 18:50 Uhr abholten. Diese wurden eindrücklich auf die Gefahren hingewiesen, die der Aufenthalt in einem überhitzten Fahrzeug für einen Vierbeiner bedeuten kann. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu.

So handeln Sie richtig, wenn ein Hund im heißen Auto zurückgelassen wurde: - Nicht wegsehen, sondern handeln! Bleiben Sie vor Ort und beobachten Sie die Situation. Ein Hund kann in einem überhitzten Auto in Lebensgefahr geraten - schon nach wenigen Minuten. - Versuchen Sie, den Halter zu finden. Befindet sich das Auto z.B. auf dem Parkplatz eines Geschäfts, lassen Sie den Besitzer über die Lautsprecheranlage ausrufen - am besten schon, wenn der Hund noch nicht in akuter Notlage ist. - Rufen Sie die Polizei, wenn der Besitzer nicht schnell gefunden werden kann. - Befindet sich der Hund offensichtlich in akuter Lebensgefahr, liegt es an Ihnen, das Leben eines Tieres gegen eine mögliche Sachbeschädigung abzuwägen. So könnten Sie in Betracht ziehen eine Scheibe einzuschlagen. Dies kann unter Umständen rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Dokumentieren Sie die Situation (z.B. mit dem Handy) und informieren Sie die Polizei über Ihr Vorgehen. - Anzeichen für einen Hitzschlag beim Hund: starkes Hecheln, Taumeln, Erbrechen, Apathie oder Unruhe, dunkle Zunge, glasiger Blick. In solchen Fällen zählt jede Minute! - Erste Hilfe für den geretteten Hund: Bringen Sie das Tier in den Schatten, bieten Sie handwarmes Wasser an und kühlen Sie den Körper vorsichtig mit lauwarmem bis leicht kühlem Wasser. Anschließend sofort zum Tierarzt - auch wenn der Hund scheinbar wieder stabil wirkt.

Langenbrettach / Langenbeutingen/ Weißlensburg/ Bitzfeld/ Bretzfeld: Alkoholisierte Autofahrerin gefährdet Verkehrsteilnehmer - Wir suchen Zeugen

Eine 74-Jähriger saß am Dienstagnachmittag alkoholisiert am Steuer ihres BMWs und gefährdete bei ihrer Fahrt wohl mehrere Verkehrsteilnehmer. Einem Zeugen fiel der Wagen der Frau gegen 14 Uhr in Langenbrettach auf der Cleversulzbacher Straße auf, da er sehr langsam aber dafür in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Der Zeuge folgte dem BMW über die Kreisstraße 2129, weiter über die K 2385 nach Weißlensburg, danach über die Landesstraße 1036 nach Bitzfeld und schließlich über die L1090 bis zur Adolzfurter Straße in Bretzfeld, wo die Frau schließlich von einer Polizeistreife angehalten wurde. Ein Atemalkoholtest zeigte bei ihr einen Wert von knapp 0,5 Promille an. Sie musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf der gesamten Strecke kamen der Autofahrerin zahlreiche Fahrzeuge entgegen - unter anderem ein LKW -, bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie von der Fahrweise der Seniorin gefährdet wurden. In der Hohenloher Straße in Langenbeutingen kollidierte der BMW beinahe mit einem fahrradfahrenden Jungen, der der 74-Jährigen entgegenkam. Von diesem ist lediglich bekannt, dass er alleine unterwegs war und einen Fahrradhelm trug. Der Junge, sowie weitere, von der Fahrweise des BMWs gefährdete Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

