Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis - Geschwindigkeitsverstöße: Polizei registriert hohe Überschreitungen

Landkreis (ots)

Im Rahmen gezielter Geschwindigkeitskontrollen hat die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehrere erhebliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt - sowohl auf der Bundesautobahn A31 als auch im Bereich Gölenkamp. Am 26. Mai durchfuhr ein niederländischer Pkw gegen 13:30 Uhr einen kontrollierten Streckenabschnitt der A31 im Bereich Schüttorf. In dem auf 130 km/h begrenzten Abschnitt wurde das Fahrzeug mit 212 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz ergibt sich eine Überschreitung von 68 km/h. Den Fahrer erwarten nun ein zweimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie eine Geldbuße in Höhe von 2.400 Euro. Am 30. Mai 2025 wurden in einer 50 km/h-Zone in Gölenkamp, auf Höhe "Alte Schinke", gleich vier weitere gravierende Überschreitungen registriert. Zwei niederländische Pkw-Fahrer sowie ein Mofafahrer waren dort mit 88 bis 91 km/h unterwegs. Das bedeutet jeweils eine Überschreitung von rund 40 km/h. Die Konsequenz: ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und Geldstrafen von jeweils rund 1.000 Euro. Ein weiterer Pkw-Fahrer überbot dies deutlich und wurde mit 98 km/h gemessen - beinahe das Doppelte der zulässigen Geschwindigkeit. Ihn erwarten zwei Punkte, ein Monat Fahrverbot und ein Bußgeld von 1.600 Euro. Im Rahmen der Kontrolle auf der A31 bei Schüttorf am 26. Mai 2025 wurden im Zeitraum von 13:00 bis 18:00 Uhr insgesamt 3.320 Fahrzeuge erfasst. Dabei wurden 25 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Auch in Gölenkamp, in Höhe "Alte Schinke", fand am 30. Mai 2025 in der Zeit von 08:00 bis 13:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle statt. Von den dort durchgefahrenen 1.034 Fahrzeugen waren 92 Fahrzeuge zu schnell unterwegs - das entspricht knapp neun Prozent der gemessenen Fahrzeuge.

