Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugenaufrufe nach Einbrüchen und räuberischem Diebstahl, Einbrecher auf frischer Tat geschnappt, Schneeeule gestohlen und Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Neudenau: Zeugen nach Einbruch in Discounter gesucht

Über die Pfingstfeiertage drangen Einbrecher in einen Discounter in Neudenau ein und erbeuteten Diebesgut im fünfstelligen Eurobereich. Zwischen 0:40 am Pfingstsonntag und 5:30 Uhr am Dienstagmorgen verschafften sich der oder die Unbekannten über das Gebäudedach Zugang zu der Filiale in der Siglinger Straße. Im Inneren öffneten die Eindringlinge gewaltsam eine Bürotür und einen darin befindlichen Tresor, bevor sie sich unerkannt mit ihrer Beute aus dem Staub machten. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Siglinger Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Güglingen: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Die Polizei schnappte am frühen Dienstagmorgen in Güglingen einen Einbrecher. Der 42-Jährige war gegen 5 Uhr gewaltsam in eine Gaststätte in der Eibensbacher Straße eingedrungen und hatte im Inneren versucht verschiedene Spielautomaten zu öffnen. Als eine Vernebelungsanlage auslöste, verließ der Mann die Gaststätte, wobei er von einer eintreffenden Streife vorläufig festgenommen wurde. Der 42-Jährige hatte kein Diebesgut erbeutet, jedoch einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht. Ein Atemtest zeigte bei ihm einen Wert von über 2,1 Promille an. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Heilbronn: Handy am Steuer - Auto sichergestellt

Ein 22-Jähriger muss nach einem Verkehrsverstoß eine Zeit lang auf seinen fahrbaren Untersatz verzichten. Eine Polizeistreife beobachtete am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr, wie der junge Mann mit seinem BMW über die Heilbronner Karl-Wüst-Straße fuhr und dabei auf seinem Mobiltelefon tippte. Er wurde daraufhin angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs, fiel den Polizisten auf, dass verschiedene Umbauten nicht eingetragen waren und dass der Wagen sowohl zu laut als auch zu tief war. Das Fahrzeug wurde zur zunächst sichergestellt und wird am Mittwoch einem Gutachter vorgestellt.

Kirchardt: Einbruch in Tankstelle - Wir suchen Zeugen

Nachdem Unbekannte am frühen Dienstagmorgen in eine Tankstelle in Kirchardt einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 3:30 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam die gläserne Eingangsschiebetür der Tankstelle in der Sinsheimer Straße und gelangten so ins Innere. Die Täter nahmen einen Tresor an sich und luden diesen in einen vor dem Eingang abgestellten, dunklen Pkw. Anschließend fuhren sie mitsamt ihrer Beute in Höhe von mehreren tausend Euro in Richtung der Hauptstraße davon. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1044444 in Verbindung zu setzen.

Ilsfeld-Auenstein: Unfall beim Wenden

Ein unbedachtes Wendemanöver führte am Dienstagabend bei Auenstein zu einem Verkehrsunfall. Die 57-jährige Fahrerin eines Audis war gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 1100 zwischen Ilsfeld und Auenstein unterwegs, als sie bemerkte, dass sie in die falsche Richtung fuhr. Die Frau setzte daraufhin auf Höhe eines Fast-Food-Restaurants zum Wenden über die durchgezogene Mittellinie an. Der Fahrer eines dahinter folgenden Transporters konnte nicht rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit seinem Ford Tranist mit dem wendenden Audi. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Die 57-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Neckarwestheim: Wer stahl die Schneeeule?

Eine Schneeeule wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einer Voliere in Neckarwestheim gestohlen. Der Besitzer, der eine Genehmigung für die Haltung des geschützten Wildvogels besitzt, bemerkte das Fehlen seines Vogels gegen 5 Uhr am Mittwochmorgen. Ein Unbekannter muss sich, zwischen 19 Uhr am Vorabend und dem Zeitpunkt der Entdeckung, in den Garten des Wohnhauses in der Ländelstraße begeben und das Tier aus seiner Voliere geholt haben. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib der Schneeeule geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Heilbronn-Sontheim: Spenden aus Kirche gestohlen

Aus der St. Martinus Kirche in Heilbronn-Sontheim stahlen Unbekannte am Dienstag den Inhalt zweier Spendenkassen. Ein Unbekannter betrat zwischen 10 Uhr und 19 Uhr die Kirche in der Görrestraße und hebelte dort ein Opferkästchen sowie eine Spendenkasse für Blumen auf und entwendete den Inhalt. Zeugen, die am Dienstag rund um die Kirche verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach räuberischen Diebstahl in Drogerie gesucht

Drei Mitarbeiter einer Drogerie wurden am Dienstagmittag in Heilbronn von einem flüchtenden Ladendieb verletzt. Der etwa 30 Jahre alte Mann mit südländischem Aussehen war gegen 12 Uhr Angestellten des Geschäfts am Kiliansplatz aufgefallen, weil er zuvor Parfüm eingesteckt hatte nun aber ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollte. Nachdem er angesprochen und in ein Büro gebeten wurde, rannte der Mann in Richtung des Ausgangs. Die Mitarbeiter versuchten mit vereinten Kräften den Unbekannten an der Flucht zu hindern, dieser schlug aber so wild um sich, dass er sich schließlich aus den Griffen der Angestellten befreien und aus dem Laden flüchten konnte. Die drei Mitarbeiter wurden bei dem Gerangel mit dem Unbekannten leicht verletzt. Eine Fahndung der Polizei führte nicht zum Auffinden des Mannes. Der Dieb trug zur Tatzeit einen Oberlippenbart sowie eine kurze Jeans und ein schwarzes Poloshirt. Er soll etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell