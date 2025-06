Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Heilbronn (ots)

Mosbach: Verkehrsschild beschädigt - Zeugen gesucht Unbekannte beschädigten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Verkehrszeichen in der Mosbacher Pirminstraße. Der oder die Täter rissen das Schild aus dessen Verankerung und warfen es umher. Außerdem wurde versucht, einen Gullideckel herauszuheben. Dieser Versuch scheiterte allerdings. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 150 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu dem Geschehen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell