POL-HN: Weinsberg: Informationsveranstaltung für die Sicherheit von Wohnwägen und -mobilen des Verkehrsdienstes war ein voller Erfolg

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Café in der Holzstraße mit Pflastersteinen beworfen Vermutlich zwei Männer entnahmen am frühen Samstagmorgen, gegen 5:45 Uhr, mehrere Pflastersteine von einem Parkplatz in der Holzstraße und warfen diese gegen die Glasfront eines dort ansässigen Cafés. Hierdurch barst eine große ...

mehr