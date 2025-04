POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Einbruch in Tankstelle/Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter machten sich zwischen Sonntag (20.4.) und Montag (21.4.) im Zeitraum von 21.30 bis 10 Uhr an einem Auto in der Leuschnerstraße zu schaffen. Die Kriminellen brachen nach derzeitigem Ermittlungsstand gewaltsam in das Fahrzeug ein und entwendeten unter anderem Bargeld. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte ...

