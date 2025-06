Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallflucht, Pedelec mit E-Scooter zusammengestoßen, viele Einsätze bei Sportvereinsparty

Main-Tauber-Kreis (ots)

Lauda-Königshofen: Pkw beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Im Zeitraum vom 31. Mai bis 7. Juni 2025, 10 Uhr, touchierte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen in der Bergstraße in Lauda-Königshofen geparkten Audi A3. Im Anschluss entfernte sich die Person ohne die Polizei zu verständigen oder sich um den Unfall zu kümmern von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum unbekannten Fahrzeug oder zur Person haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim: Pedelec mit E-Scooter zusammengestoßen - Zeugenaufruf

Drei verletzte Personen waren das Ergebnis eines Unfalls zwischen einem Pedelec und einem E-Scooter am Donnerstag in Bad Mergentheim. Gegen 13 Uhr fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radweg an der Kopernikusstraße in Richtung Igersheimer Straße. Vor ihr fuhren zwei 15-jährige Mädchen auf einem E-Scooter in dieselbe Richtung. Die Radfahrerin setzte zum Überholen des E-Scooters an. Dabei touchierten sich die beiden Lenker der Fahrzeuge und die zwei Mädchen kamen zu Fall. Die Fahrerin des E-Scooters wurde schwer und ihre Mitfahrerin leicht verletzt. Die 39 Jahre alte Frau erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Zeugen, insbesondere mehrere Schüler, welche zum Unfallzeitpunkt vor Ort waren und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Tauberbischofsheim: Corsa beim Ausparken beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Auf einem temporären Parkplatz in der Vitryallee in Tauberbischofsheim wurde am Montag, den 2. Juni 2025 ein Opel Corsa beschädigt. Zwischen 7:45 und 16:30 Uhr stellte der oder die Unbekannte einen Pkw gegenüber dem Opel ab. Zwischen den beiden Fahrzeugen befand sich als Begrenzung ein Holzstamm. Vermutlich beim Ausparken fuhr die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen den Stamm, schob diesen auf den Opel Corsa und verließ im Anschluss den Parkplatz, ohne den Unfall zu melden. Personen, die den Vorgang beobachten konnten und Hinweise auf die unbekannte Person oder das Fahrzeug geben können, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 melden.

Wertheim: Viele Einsätze bei Sportvereinsparty

Im Zusammenhang mit der Party eines Sportvereins kam es am vergangenen Wochenende in der Mainwiesenhalle in Wertheim zu mehreren Straftaten. Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 4 Uhr, gingen eine Vielzahl von Notrufen ein. Meist handelte es sich um Körperverletzungsdelikte, welche zur Anzeige gebracht wurden. Bei einem Fall sprühte gegen 23:30 Uhr eine bislang unbekannte Person Reizgas auf die Tanzfläche und schädigte dadurch mindestens fünf Gäste. Hinweise zu dieser Person werden vom Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell