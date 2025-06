Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Gebäudebrand

Heilbronn (ots)

Möckmühl: Am Pfingstmontag brach gegen 12:30 Uhr in Bittelbronn in der Mosbacher Straße ein Brand in einer dortigen Scheune aus. Die Flammen griffen anschließend auf das nebenstehende Wohnhaus über. Die Scheune brannte komplett nieder, das Wohnhaus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Durch die starke Hitzeentwicklung und die enge Bebauung in der Ortsmitte wurden noch die Fassaden zweier weiterer Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit 48 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Darüber hinaus waren Notarzt und Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz. Der Polizeiposten Möckmühl hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

