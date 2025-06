Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und LK Heilbronn I: Heilbronn: Einbruchsversuch mit Pflasterstein, Unfälle, Einbruch, Raub

Heilbronn: Café in der Holzstraße mit Pflastersteinen beworfen Vermutlich zwei Männer entnahmen am frühen Samstagmorgen, gegen 5:45 Uhr, mehrere Pflastersteine von einem Parkplatz in der Holzstraße und warfen diese gegen die Glasfront eines dort ansässigen Cafés. Hierdurch barst eine große Fensterfront der Gaststätte, eine zweite Scheibe an der Eingangstür ging ebenfalls zu Bruch. Betreten haben die Unbekannten die Lokalität offensichtlich nicht. Ob es sich um eine mutwillige Sachbeschädigung oder einen Einbruchsversuch handelt ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 74790, in Verbindung zu setzen.

Möckmühl/Autobahn 81: Motorradfahrer von Schutzengel begleitet Dass ein 48-jähriger Motorradfahrer am Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der Autobahn 81 nur leichtverletzt wurde, kann als Glück im Unglück bezeichnet werden. Gegen 9 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem Porsche in Richtung Würzburg unterwegs als er zwischen Möckmühl und Osterburken, vermutlich infolge von Aquaplaning, nach links von der Fahrbahn abkam und die Mittelleitplanke touchierte. Von der Schutzplanke wurde der Porsche zurück auf die Fahrbahn und auf die rechte Fahrbahnseite abgewiesen. Der 48-Jährige befand sich zum Unfallzeitpunkt mit seiner BMW unmittelbar neben dem Porsche auf der rechten Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Der Motorradfahrer wurde von seiner Maschine geschleudert und kam neben der Fahrbahn, im Grünbereich zum Liegen. Circa 100 Meter weiter kam der Porsche schließlich auch zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Motorradfahrer hierbei nur leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt.

Untergruppenbach: Grundstückstür undSpanierGartenhütte aufgebrochen Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag Zutritt zu einer Gartenhütte auf einem umfriedeten Grundstück unterhalb der Burg Stettenfels in Untergruppenbach. Wie durch eine Überwachungskamera festgehalten, betraten die Täter gegen 23:30 Uhr das Gelände, hierzu wurde ein Vorhängeschloss aufgebrochen. Gleiches geschah an der Gartenhütte bevor die Unbekannten diese durchwühlten. Eine Gasflasche, eine Teleskopstange, diverse Alkoholika und ein Luftgewehr samt Munition nahmen die Unbekannten mit. Zeugen die im Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Untergruppenbach, Telefon 07131 644630, zu melden. Heilbronn: Frontal gegen einen Baum Am späten Montagabend blieb der Fahrer eines Ford Tourneo beim Rangieren auf einem Tankstellengelände in der Neckarsulmer Straße in Heilbronn am Heck eines Ford Fiesta hängen, setzte seine Fahrt aber ungeniert in Richtung Kreuzenstraße fort. Der Fahrer des beschädigten Ford Fiesta bemerkte den "Streifer" und nahm die Verfolgung auf. Aus zunächst nicht bekannten Gründen verpasste der 36-Jährige mit seinem Tourneo im Anschluss das Ende der Kreuzenstraße und fuhr über dieses hinaus. Hierbei durchbrach der Wagen eine Werbetafel und prallte im Anschluss frontal gegen einen Baum. Der Grund für die zwei Unfälle des Mannes konnte schnell ermittelt werden, der Grad seiner Alkoholisierung nicht. Zu einem Atemalkoholtest war der 36-Jährige aufgrund seines Rausches nicht mehr in der Lage. Der Spanier musste eine Blutprobe und eine Sicherheitsleistung abgeben, da er über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügte.

A81 / Tank- und Rastanlage Jagsttal-Ost: Raub aus Tankstelle Ein bislang unbekannter Täter überfiel am frühen Sonntagmorgen die Tankstelle an der Tank- und Rastanlage Jagsttal-Ost an der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg. Der Unbekannte betrat kurz vor vier Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Dort forderte er die Herausgabe von Bargeld. Anschließend stieß er eine Mitarbeiterin zur Seite, griff selbst in die Kasse, entnahm einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete im Anschluss. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, konnte der Täter anschließend nicht aufgegriffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Täter oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

