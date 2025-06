Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Dreimal Raub

Diebstahl aus Tankstellen, ein Fahrzeugbrand und diverse Unfallgeschehen

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Pkw übersehen - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Am Freitagmorgen kam es in Künzelsau zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Gegen 08:50 Uhr wollte ein 73-jähriger Mann mit seinem BMW die Waldenburger Straße aus der Kupferzeller Straße kommend überqueren, übersah dabei jedoch eine vorfahrtsberechtigte 34-jährige Verkehrsteilnehmerin in ihrem VW.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, konnten jedoch nach kurzer Behandlung an der Unfallstelle wieder entlassen werden.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 27.000 Euro.

Waldenburg: Fahrzeug brennt - Brandursache unklar

Am Freitagabend kam es in Waldenburg zu einem Fahrzeugbrand, bei dem ein Pkw vollständig ausbrannte. Gegen 22:55 Uhr wurde die Polizei durch die integrierte Leitstelle über ein brennendes Auto auf einem Parkplatz in der Hohenlohestraße informiert.

Beim Eintreffen der Streifenbesatzung war der Brand durch die Feuerwehr bereits gelöscht. Der Pkw war im Bereich des Motorraums vollständig ausgebrannt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die am Freitagabend in der Hohenlohestraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 930-0 zu melden.

Bretzfeld-Eschenau: Auto kippt auf die Seite - Fahrer unverletzt

In der Nacht auf Samstag verunglückte ein 19-jähriger VW-Fahrer auf der L1035 bei Bretzfeld-Eschenau. Der junge Mann war gegen 2:30 Uhr in Richtung Scheppach unterwegs, als er in einer Kurve, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und kippte anschließend auf die Fahrerseite. Der Fahrer konnte das Fahrzeug eigenständig über die Beifahrerseite verlassen und blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Fremdschaden entstand keiner.

Forchtenberg-Metzdorf: Pkw überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Am Montag gegen 12:50 Uhr kam eine 21-jährige Fiat-Fahrerin bei Forchtenberg-Metzdorf von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Die junge Frau war auf der K2349 in Richtung Tiefensall unterwegs, als ihr in einer Kurve ein Lkw entgegenkam.

Da die Fiat-Fahrerin den Abstand zu dem Lkw fälschlicherweise als zu gering einschätzte, fuhr sie rechts in den Grünstreifen. In der Folge geriet der Wagen ins Schlingern, wurde zurück auf die Fahrbahn gelenkt und kam schließlich links von der Straße ab und überschlug sich mehrfach.

Die Fahrerin erlitt leichte Schnittverletzungen an der Hand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Ein Fremdschaden entstand nicht.

Waldenburg: Pkw beschädigt - Verursacher flüchtet

Am Montagnachmittag kam es in der Schloßstraße in Waldenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte zwischen 12:30 Uhr und 16:15 Uhr mit einem unbekannten Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Mitsubishi Lancer.

Das Fahrzeug stand im Kurvenbereich gegenüber dem Zufahrtstor zum Waldenburger Schloss. Der Unfallverursacher touchierte die linke Heckstoßstange und verursachte dort mehrere Kratzer. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Verursacher oder zum flüchtigen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 930-0 entgegen.

Öhringen: Kieselsteine auf Cabrio geworfen - Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend kam es in Öhringen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Gegen 21:07 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann mit seinem Mercedes Cabrio die Schillerstraße in Richtung Cappel, als eine Handvoll kleiner Kieselsteine vom oberen Parkdeck eines Einkaufszentrums auf das Fahrzeug geworfen wurde.

Die Steine trafen das Cabrio an der Motorhaube, der Windschutzscheibe sowie im Fahrzeuginnenraum - das Verdeck war zum Tatzeitpunkt geöffnet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der Geschädigte wendete daraufhin sein Fahrzeug und konnte zwei Kinder auf dem Parkdeck beobachten. Ob diese mit der Tat in Verbindung stehen, ist derzeit unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 930-0 zu melden.

Pfedelbach: Unbekannter fordert Geld in Tankstelle - Täter flüchtet ohne Beute

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am späten Montagabend, eine Tankstelle in der Dieselstraße in Pfedelbach zu überfallen. Gegen 22:34 Uhr betrat der Täter mit aufgesetztem Motorradhelm den Verkaufsraum und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Der Mann drohte dabei weder mit Gewalt noch zeigte er eine Waffe. Die Mitarbeiterin verweigerte die Herausgabe von Geld. Daraufhin verließ der Täter die Tankstelle und flüchtete zu Fuß in Richtung Öhringen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Einbindung eines Polizeihubschraubers verlief bislang ohne Erfolg.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn unter Telefon 07131 104-4444 entgegen.

Öhringen: Diebstahl aus Tankstelle

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Dienstag in eine Tankstelle in der Rudolf-Diesel-Straße in Öhringen ein. Gegen 01:32 Uhr löste die Alarmanlage aus, woraufhin eine Sicherheitsfirma die Polizei informierte.

Die Täter entwendeten die Ladenkasse mit Bargeld. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um vier bislang unbekannte Täter, welche mit einem schwarzen Audi unterwegs waren.

Eine sofortige Fahndung nach den Unbekannten verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizeidirektion Heilbronnunter Telefon 07131 104-4444 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell