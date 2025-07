Polizei Dortmund

POL-DO: 45-Jähriger wird mit Messer verletzt: Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0576

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am gestrigen Dienstag (1. Juli) gegen 19:30 Uhr auf der Ecke Westerbleichstraße/Schützenstraße sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 45-jähriger, alkoholisierter Dortmunder mit einem bisher unbekannten Mann in Streit geraten. In dessen Verlauf zog der ca. 30 Jahre alte Mann mit Glatze und einem Mond-Tattoo auf der Schulter ein Messer und verletzte den Geschädigten leicht. Anschließend flüchtete der Täter. Der 45-Jährige begab sich zunächst in seine Wohnung und verständigte dann später die Polizei.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas gesehen haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell