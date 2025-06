Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

An der Bernhardstraße sind Unbekannte am Dienstag (10.06.25) in den Raiffeisenmarkt eingebrochen. Gegen 1 Uhr brachen die Täter ein Tor und in der Folge eine Tür auf. Sie entwendeten Gartengeräte wie Haken, Äxte und Beile.

Auch an der Winkhausstraße waren Einbrecher aktiv. Zwischen 12 Uhr am Montag (09.06.25) und 8 Uhr am Dienstag (10.06.25) brachen Täter in eine Praxis ein, indem sie ein Fenster aufbrachen. Sie erbeuteten Bargeld.

Durch das Aufbrechen einer Tür gelangten Unbekannte in die Werkstatt einer Firma am Horn-Uhlenweg. Nach derzeitigem Stand erbeuteten die Täter eine Rüttelplatte und einen Laptop. Die Tatzeit liegt zwischen 23 Uhr am Dienstag (10.06.25) und 5.45 Uhr am Mittwoch (11.06.25). Die Polizei in Lüdinghausen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell