Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Fahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Einen Peugeot Boxer haben Unbekannte am Kalksbecker Weg aufgebrochen. Zwischen 13 Uhr am Samstag (07.06.25) und 6.15 Uhr am Dienstag (10.06.25) manipulierten die Täter am Schloss der Hecktür mit einem unbekannten Gegenstand und entwendeten Werkzeuge.

Auch an der Daruper Straße erbeuteten Unbekannte Werkzeuge. Zwischen 10 Uhr am Samstag (07.06.25) und 7 Uhr am Dienstag (10.06.25) manipulierten die Täter am Schloss eines Renault Master. Die Polizei prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02541-140 um Hinweise.

