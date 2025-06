POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Am Holtkebach/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - An der Hauptstraße, dem Sentrupskamp und Am Weiher haben Unbekannte jeweils ein Fahrzeug aufgebrochen, indem sie Scheiben einschlugen. Die Täter entwendeten Geldbörsen. Die Tatzeiten liegen zwischen 4 Uhr am Freitag (06.06.25) und 11.30 Uhr am Samstag (07.06.25). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen. Rückfragen bitte an: Polizei ...

