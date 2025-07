POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung der Staatsanwaltschaft und Polizei Duisburg nach vollendeten Mord

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0572 Bei einem Verkehrsunfall auf der B236n in Richtung Schwerte am gestrigen Montag (30. Juni) gegen 14 Uhr ist eine 60-jährige Frau schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war in Höhe Dortmund-Schüren eine Kollision mit dem BMW eines 20-jährigen Dortmunders der Auslöser des Unfalls. Dieser hatte die Frau überholen ...

