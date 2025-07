POL-DO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 40 an der Anschlussstelle Lütgendortmund

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0568 In der Nacht zu Montag (30. Juni 2025) brach ein 36-Jähriger in einen Supermarkt in Dortmund-Lütgendortmund ein. Die zuständige Sicherheitsfirma alarmierte die Polizei, sodass der Mann festgenommen werden konnte. Um 2:30 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Sicherheitsfirma, dass sich ein Unbekannter Zutritt zum Supermarkt an der ...

