Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Einbruch in Supermarkt in Dortmund-Lütgendortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0568

In der Nacht zu Montag (30. Juni 2025) brach ein 36-Jähriger in einen Supermarkt in Dortmund-Lütgendortmund ein. Die zuständige Sicherheitsfirma alarmierte die Polizei, sodass der Mann festgenommen werden konnte.

Um 2:30 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Sicherheitsfirma, dass sich ein Unbekannter Zutritt zum Supermarkt an der Provinzialstraße verschafft hatte. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Polizei umstellten das Gebäude. Der 36-Jährige versuchte, über einen Hinterausgang mit seinem Diebesgut (Zigaretten) den Markt zu verlassen, ging jedoch wieder zurück hinein, nachdem er den Diensthund bemerkte.

Die Polizisten konnten den Mann schließlich aus dem Supermarkt sprechen und festnehmen. Es handelt sich um einen polizeilich bekannten Dortmunder. Er befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam. Die Prüfung von Haftgründen dauert an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell