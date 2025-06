Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Kommunalen Ordnungsdienst, Verkehrsüberwachung, Lebensmittelüberwachung, Gewerbeabteilung, Polizei und Hauptzollamt

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Stadt Dortmund und Polizei Dortmund: Schwerpunkteinsatz auf der Schützenstraße

Stadt Dortmund und Polizei Dortmund haben am Freitagabend (27. Juni) einen gemeinsamen Schwerpunkteinsatz auf der Schützenstraße durchgeführt. Unterstützt wurden sie dabei auch vom Hauptzollamt Dortmund. Im Fokus standen die Sicherheit und Ordnung sowohl im öffentlichen Raum als auch in den anliegenden Betrieben.

Vom Ordnungsamt beteiligt waren der Kommunale Ordnungsdienst (KOD), die Verkehrsüberwachung, die Lebensmittelüberwachung und die Gewerbeabteilung.

Die Maßnahmen des Ordnungsamtes:

- Der KOD nahm mehrere Personalienfeststellungen vor und verhängte drei Verwarnungsgelder wegen Verstößen gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Darüber hinaus leisteten die Einsatzkräfte des KOD Amtshilfe bei einer behördlichen Maßnahme von Hauptzollamt und Polizei im Zusammenhang mit nicht verkehrsfähigen E-Zigaretten. - Die Gewerbeabteilung versiegelte in einem Betrieb ein Geldspielgerät, da die erforderlichen Überwachungsmaßnahmen gemäß den geltenden Vorschriften nicht erfüllt waren. - Die Verkehrsüberwachung erteilte 34 Verwarnungsgelder aufgrund von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. Außerdem wurden vier Fahrzeugen abgeschleppt.

Zivilkräfte der Polizei konnten mehrere kleineren Drogenhandel beobachten. Die Drogen wurden sichergestellt, Strafverfahren wurden eingeleitet.

Später konnten die Beamtinnen und Beamten ein verdächtiges Auto wiedererkennen, das am Vortag gestohlen worden war. In dem Auto wurden ein Mann (20 Jahre, ohne festen Wohnsitz) und eine Frau festgestellt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die besonderen Voraussetzungen der Untersuchungshaft lagen nicht vor. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Kfz-Diebstahls. Bei Personenkontrollen ergriff eine männliche Person die Flucht. Er konnte zwar gestellt werden, hatte zu diesem Zeitpunkt aber einen großen Kampfhund bei sich. Nach Ansprache durch die Einsatzkräfte band der Mann den Hund an einen Baum. Die Polizei nahm ihn fest und brachte ihn ins Gewahrsam. Der Hund kam ins Tierheim.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell