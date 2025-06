Polizei Dortmund

POL-DO: Wem gehört diese Baumaschine? Festnahme nach Diebstahlversuch einer Baumaschine an der Kreuzung Westfaliastraße/ Sunderweg.

Dortmund (ots)

Am Freitagmorgen, den 27. Juni, kam es gegen 3 Uhr im Rahmen einer Streifenfahrt zu einem Einsatz an der Westfaliastraße/Sunderweg. Dabei wurden zwei Personen beobachtet, die mitten in der Nacht ein Baugerät über die Straße schoben.

Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer, polnische Staatsbürger im Alter von 24 und 30 Jahren ohne festen Wohnsitz in Deutschland, genauer unter die Lupe. Bei einer anschließenden Personenkontrolle versuchten die beiden, zu Fuß zu flüchten. Jedoch ohne Erfolg: Beide Männer konnten festgenommen werden.

Ein Durchlaufmischer für Trockenmörtel, Modell Storch DMS 25 Pro, im Wert von circa 4.000 Euro, konnte sichergestellt werden. Der Tatort konnte bislang noch nicht ausgemacht werden. Aufgrund der Fluchtgefahr wurden die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen dauern an, um den genauen Tathergang und Tatort zu klären.

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Eigentümer geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Dortmunder Kriminalwache unter der Tel. 0231/132-7441 zu melden.

