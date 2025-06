POL-DO: Polizei sucht Radfahrer, der in Dortmund-Wickede ein 5-jähriges Kind angefahren hat

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0557 Am Mittwochabend (25. Juni) gegen 20:30 Uhr flüchtete ein 20-Jähriger mit einem VW Lupo auf der B1 vor der Polizei. Die Beamten konnten den Dortmunder stellen und vorläufig festnehmen. Der 20-Jährige fuhr in einem VW Lupo auf der B1 in Richtung Unna. Auf Höhe der Wittekindstraße wollten die Polizeibeamten den Fahrer kontrollieren. ...

