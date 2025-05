Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Straßenverkehrsgefährdung II

Landau (ots)

Am 11.05.2025 befuhr gegen 16:55 Uhr ein 65-jähriger Motorradfahrer die K12 zwischen Godramstein und Landau. Auf gerader Strecke kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Hierbei wurde er schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bei dem 65-Jährigen konnte zudem Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Daher wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

