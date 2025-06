Polizei Dortmund

POL-DO: Versammlungsgeschehen am 28. Juni - deutlich weniger Teilnehmende als erwartet

Am heutigen Samstag (28. Juni) fanden im Bereich der Dortmunder Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Die Versammlungen verliefen störungsfrei. Es nahmen deutlich weniger Personen daran teil als angemeldet.

An der Versammlung "Gemeinsam für Deutschland" nahmen in der Zeit von 14 Uhr bis kurz vor 16 Uhr lediglich 75 Personen teil. Der Aufzug verlief wie angemeldet. Vereinzelt versuchten Personen die Versammlung zu stören. Im Bereich der Friedrichstraße versuchten Personen auf die Aufzugsstrecke zu gelangen, hierbei kam es zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten durch einen 16-Jährigen. Die Beamten nahmen den polizeibekannten 16-Jährigen fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Zwei Frauen (21 + 31 Jahre alt) versuchten die Maßnahme der Polizei zu verhindern. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen den 16-Jährigen aus Mönchengladbach und die beiden Frauen aus Wetter und Dortmund ein.

Der Gegenprotest versammelte sich ab 12 Uhr an der Katharinentreppe. Die Versammlung zog mit 200 Personen über den Westenhellweg, die Kleppingstraße und den Südwall bis zum Platz von Buffalo. Zwei weitere Versammlungen fanden an der Schützenstraße und Rheinischen Straße in der Zeit von 12:30 Uhr bis ca. 15:30 Uhr statt.

Die Polizei begleitete die Versammlungen mit starken Kräften und sorgte für den Schutz der Versammlungsfreiheit.

