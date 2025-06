POL-DO: Vermisste 17-Jährige wohlbehalten zu Hause

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0566 Am heutigen Samstag (28. Juni) fanden im Bereich der Dortmunder Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Die Versammlungen verliefen störungsfrei. Es nahmen deutlich weniger Personen daran teil als angemeldet. An der Versammlung "Gemeinsam für Deutschland" nahmen in der Zeit von 14 Uhr bis kurz vor 16 Uhr lediglich 75 Personen teil. Der ...

mehr