Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zweite Verkehrskontrolle zur Erprobung von Drogentests

Bitburg (ots)

Nach der groß angelegten Verkehrskontrolle in den Trierer Moselauen am vergangenen Montag kontrollierte die Polizei am Dienstag, 27. Mai, auch an der B51 bei Bitburg zahlreiche Fahrzeuge. Erneut beteiligten sich Kräfte benachbarter Polizeipräsidien, der Hochschule der Polizei, der Polizei aus dem Saarland, Hessen, Luxemburg und Belgien sowie weitere Behörden.

Insgesamt 201 Fahrzeuge unterzogen die eingesetzten Kräfte einer Kontrolle, in 13 Fällen kamen dabei die zu erprobenden Drogenvortests zum Einsatz. Durch diese Tests konnten acht Fahrzeugführer den Verdacht eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit entkräften und ihre Fahrt fortsetzen. In fünf Fällen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Die Ergebnisse der zu erprobenden Vortests werden im Anschluss durch Experten der Rechtsmedizin evaluiert.

Darüber hinaus leiteten die Beamten im Rahmen der Großkontrolle neun Strafverfahren sowie 18 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie untersagten in sieben Fällen die Weiterfahrt, durchsuchten mehrere Fahrzeuge und stellten elf Mängelberichte aus.

Auf der B51 verursachte die Kontrolle am Dienstag trotz ihres großen Umfangs keine Verkehrsbehinderungen.

