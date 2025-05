POL-PPTR: Geschwindigkeitskontrollen in der 23. Kalenderwoche

Trier (ots) - Bei der gestrigen vorangekündigten Verkehrskontrolle in den Moselauen in Trier [unsere Meldung vom 22. Mai, 13:27 Uhr], an der sich auch Kräfte benachbarter Polizeipräsidien, der Hochschule der Polizei, der Polizei aus dem Saarland, Hessen, Luxemburg und Belgien sowie weiterer Behörden beteiligten, kontrollierten die Beamten insgesamt etwa 350 Fahrzeuge. In 17 Fällen kamen dabei die zu erprobenden ...

