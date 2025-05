POL-PPTR: Betrüger mit Schockanruf erneut erfolgreich: 5-stellige Summe in Idar-Oberstein übergeben

Trier / Region (ots) - Am heutigen Morgen, dem 26. Mai, gingen an mehreren Schulen im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Trier Bombendrohungen per Mail ein. Derzeit sind der Polizei entsprechende Mails an mehreren Schulen im Stadtgebiet Trier, sowie an Schulen in Aach, Bernkastel-Kues und Idar-Oberstein bekannt. Der Wortlaut der Drohmails ist identisch mit den Drohmails die am vergangenen Freitag an zwei Schulen im ...

mehr