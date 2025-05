POL-PPTR: Polizeieinsätze an zwei Schulen - Polizei gibt Entwarnung

Trier, Heiligkreuz (ots) - In der Nacht von Mittwoch, den 21. Mai, gegen 23 Uhr, auf Donnerstag, den 22. Mai, 13:55 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Kegelhalle im Karlsweg in Trier ein. Die unbekannten Täter versuchten zunächst ein Seitenfenster aufzuhebeln, verschafften sich jedoch anschließend gewaltsam Zutritt zum Haupteingang. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht. Ein an der Wand angebrachter Tresor ...

