Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Bombendrohnungen an mehreren Schulen

Trier / Region (ots)

Am heutigen Morgen, dem 26. Mai, gingen an mehreren Schulen im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Trier Bombendrohungen per Mail ein. Derzeit sind der Polizei entsprechende Mails an mehreren Schulen im Stadtgebiet Trier, sowie an Schulen in Aach, Bernkastel-Kues und Idar-Oberstein bekannt.

Der Wortlaut der Drohmails ist identisch mit den Drohmails die am vergangenen Freitag an zwei Schulen im Bereich des Polizeipräsidium Trier und weitere im Land versandt wurden. Die Analysen und Ermittlungen der Polizei und des Landeskriminalamts führten zu der Einschätzung, dass die Drohungen als nicht realistisch einzuschätzen seien.

Die Polizei ist an den betroffenen Schulen vor Ort.

Der sensible und wohl überlegte Umgang mit Drohungen dieser Art ist wichtig. Erste Maßnahme nach Erhalt einer solchen Drohung sollte es daher immer sein, die Polizei unverzüglich über die Notrufnummer 110 zu alarmieren.

