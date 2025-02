POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Bäckerei Bargeld gestohlen

Ochtrup (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag (01.02.) in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "An den Quellen" eingestiegen. Die Täter öffneten nach ersten Erkenntnissen gewaltsam ein Fenster des Hauses, das zwischen der Sperlingstraße und der Starenstraße liegt. Die Täter durchsuchten diverse Schubladen und ...

mehr