POL-DU: Huckingen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Folgemeldung: Tatverdächtiger festgenommen

Duisburg (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge wandte sich am Sonntagabend (29. Juni, 22:30 Uhr) an die Polizei und gab Hinweise zu einem Drogendeal in einem Hinterhof an der Heerstraße. Er schilderte, dass er einen Mann dabei beobachtet habe, wie er eine verdächtig aussehende Plastiktüte aus seiner Hose zückte und den Inhalt an weitere Personen verteilte. Die ...

