Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Polizei ermittelt gegen mutmaßlichen Drogendealer - Anzeige

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge wandte sich am Sonntagabend (29. Juni, 22:30 Uhr) an die Polizei und gab Hinweise zu einem Drogendeal in einem Hinterhof an der Heerstraße. Er schilderte, dass er einen Mann dabei beobachtet habe, wie er eine verdächtig aussehende Plastiktüte aus seiner Hose zückte und den Inhalt an weitere Personen verteilte.

Die Einsatzkräfte trafen auf einen 42-jährigen Tatverdächtigen, der einer freiwilligen Durchsuchung zustimmte. Die Polizisten fanden ein Bubble Kokain, Bargeld in Höhe einer dreistelligen Summe, einen Geldschein mit Resten einer pulvrigen Substanz und stellten alles sicher. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Duisburger muss sich nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels in nicht geringen Menge von Kokain auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell