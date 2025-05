Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall zwischen Radfahrer und Motorradfahrer

Radevormwald (ots)

Ein 29-jähriger Radfahrer aus Schwelm und ein 31-jähriger Motorradfahrer fuhren am Samstagabend (10. Mai) gegen 21:05 Uhr in gleiche Richtung auf der Uelfe-Wuppertal-Straße. Als der Kradfahrer aus Wuppertal den Radfahrer aus Schwelm auf gerader Strecke überholte, kam es zum Zusammenstoß der beiden. Durch den Zusammenstoß stürzten der 29- und der 31-Jährige und zogen sich schwere Verletzungen zu. Beide kamen in Krankenhäuser. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

