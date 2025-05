Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bagger in Lindlar-Eichholz gestohlen

Lindlar (ots)

Am Donnerstag (8. Mai) zwischen 00:50 Uhr und 13:30 Uhr stahlen Kriminelle im Kiefernweg in Lindlar einen Bagger. Die Diebe flüchteten in unbekannte Richtung. Bei der Tatbeute handelt es sich um einen Bagger des Herstellers Zeppelin (Modell: CAT 302.7) in der Farbe Gelb/Schwarz).

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell