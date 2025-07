POL-DO: Falschfahrer verunfallt, flüchtet zu Fuß und ist nun in einer Justizvollzugsanstalt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0569 Am Samstag, den 28. Juni, beobachteten zivile Kräfte der Polizei gegen 17:00 Uhr in der Viktoriastraße in Lünen, wie aus einem Pkw heraus Schmuck verkauft wurde. Da es sich bei Straßenverkäufen häufig um Betrugshandlungen wie den Verkauf von Falschgold handelt, entschlossen sich ...

mehr