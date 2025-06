LPI-J: Baustellenwerkzeuge und Diesel gestohlen

Apolda (ots) - Polizeibeamte aus Apolda nahmen gestern einen 62-Jährigen Mann fest. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Die Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro konnte er nicht aufbringen, so dass der 62-Jährige nun die nächsten Tage in der Justizvollzugsanstalt in Suhl verbringen muss. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: ...

