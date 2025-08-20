Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Diebstahl einer Geldbörse: Polizei sucht mit Fotos nach drei Täterinnen - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Am 28. Februar 2025 ist einer damals 73-jährigen Frau in einer Drogerie in der Bismarckstraße in Weidenau die Geldbörse gestohlen worden.

Die Seniorin wurde zur Tatzeit gegen 18 Uhr von einer unbekannten Täterin angesprochen und abgelenkt. Parallel nutzte eine zweite Täterin die Möglichkeit und entwendete das Portemonnaie aus einem Stoffbeutel der 73-Jährigen. Eine dritte Frau stand während der Tat Schmiere.

Nun sucht die Polizei mit Bildern der Überwachungskamera nach den Täterinnen. Die Bilder und eine Beschreibung der Frauen sind über folgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abzurufen: https://polizei.nrw/fahndung/178024

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell