POL-KLE: Kleve - Drei Einbrüche und zwei Einbruchsversuche: Unbekannte Täter entwenden Bargeld und einen Schlüssel

Im Zeitraum von Donnerstag (31. Juli 2025), 18:30 Uhr und Freitag (1. August 2025), 07:45 Uhr kam es an drei unterschiedlichen Straßen in Kleve zu Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen in Ladenlokale. Nachfolgend finden Sie nähere Informationen zu den unterschiedlichen Sachverhalten.

Zwischen Donnerstag (31. Juli 2025), 18:30 Uhr und Freitag (1. August 2025), 05:15 Uhr beschädigten unbekannte Täter zwei Türen einer Bäckereifiliale. Der oder die Täter drangen in die Filiale an der Örtlichkeit "Große Straße" in Kleve ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Schlüssel.

Auch beim Ladenlokal eines Schnellrestaurants beschädigten unbekannte Täter zwei Türen. In der Zeit von Donnerstag (31. Juli 2025), 21:30 Uhr und Freitag (1. August 2025), 08:30 Uhr entwendeten die Täter, aus dem Restaurant an der Große Straße, einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

In einen Teewarenladen drang ein unbekannter männlicher Täter, am Freitag (1. August 2025) zwischen 01:13 Uhr und 01:34 Uhr, an der Hagsche Straße ein. Der Täter beschädigte die Zugangstür des Ladenlokals und durchsuchte nachfolgend die Räumlichkeiten. Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass keine Wertgegenstände entwendet wurden. Der männliche Täter, welcher bei der Tat durch eine Überwachungskamera gefilmt wurde, kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - grüne Jacke mit Reflektoren - hellgrauer Nike Pullover - dunkelblaue BaseCap - schwarze Maske - schwarze Schultertasche - Handschuhe

Zu einem versuchten Einbruch kam es bei einer Apotheke an der Hagsche Straße in Kleve. Dort beschädigten unbekannte Täter, zwischen Donnerstag (31. Juli 2025), 18:45 Uhr und Freitag (1. August 2025), 07:45 Uhr, eine Tür, drangen aber nicht die Räume der Apotheke vor.

Auch an der Kavarinerstraße kam es zu einem versuchten Einbruch. Der oder die Täter beschädigten in der Zeit von Donnerstag (31. Juli 2025), 22:00 Uhr und Freitag (1. August 2025), 05:50 Uhr zwei Türen eines Cafés. In die Räumlichkeiten drangen die Täter aber nicht ein.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen zu den zuvor beschriebenen Sachverhalten aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

