Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Bei Verkehrskontrolle festgenommen

Gefälschter Ausweis

57-jähriger Mann wegen eines Tötungsdeliktes international gesucht

Geldern (ots)

Am Mittwoch (30. Juli 2025) stellten Beamte der Polizeiwache Geldern im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Geldern fest, dass der 57-jährige Fahrer eines Opel Corsa mit einem Internationalen Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann, der in Straelen wohnhaft war, wurde daraufhin festgenommen. Er wies sich mit einem bulgarischen Identitätsnachweis aus, der wie weitere Untersuchungen ergaben, gefälscht war. Tatsächlich handelt es sich um einen türkischen Staatsangehörigen, der durch die türkischen Behörden aufgrund des Verdachtes eines Tötungsdeliktes im Jahr 2015 international gesucht wurde. Durch die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf wurde eine Festhalteanordnung erlassen, der Festgenommene wurde am nächsten Tag dem Amtsgericht Geldern zugeführt und dort ein Haftbefehl erlassen. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn wird jetzt auch wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell