Emmerich (ots) - Am Donnerstag (31. Juli 2025) zwischen 13:15 und 16:15 Uhr sind unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Kellerfenster in ein Wohnhaus am Zeisigweg in Borghees eingedrungen. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen, entwendet wurden Schmuck und ein Smartphone. Auf der Straße Am Leegmeer kam es am selben Tag vormittags zu einem Einbruchsversuch. Gegen 10:35 Uhr konnte ein Anwohner beobachten, wie ein ...

