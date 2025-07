Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Pkw auf Parkplatz beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wachtendonk (ots)

Am Montag (28. Juli 2025) kam es zwischen 10:00 Uhr und 10:40 Uhr am Friedensplatz in Wachtendonk zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde dabei, auf dem Parkplatz eines Bankinstituts, ein abgestellter grauer BMW X1 beschädigt. Der 91-jährige Halter des Wagens aus Wachtendonk wurde über den Sachschaden, am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite, von einer unbeteiligten Zeugin, informiert.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

