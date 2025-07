POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Rohbau: Unbekannte Täter entwenden Werkzeuge

Kalkar (ots) - Am Dienstag (29. Juli 2025) ist es auf der Kalkarer Straße (B57) in Kalkar zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Kleve war in einem Mercedes Vito auf der B57 in Richtung Marienbaum unterwegs. Auf Höhe einer Tank-stelle wollte er wenden und bog dazu nach links ab. Dabei kam es zum Zusammen-stoß mit der Maschine eines ...

